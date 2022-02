Gli ultmi sviluppi parlano di un supporto Samsung DeX esteso in modalità multi schermo anche per VMware e Windows. L’info sopraggiunge a margine della presentazione die Galaxy S22 e dei nuovi device della linea Tab S8.

Nel corso della presentazione, infatti, la compagnia sudcoreana ha presentato l’aggiornamento per diverse funzionalità dei suoi dispositivi e della sua suite da ufficio. Smartphone e tablet possono funzionare come dei veri e propri Personal Computer ben che più con questa novità. Scopriamola.

Samsung Dex: più monitor, più produttività

La produttività aumenta ulteriormente per gli utilizzatori di Samsung DeX. L’ultima dichiarazione dell’azienda accomuna la piattaforma proprietaria con Horizon di VMware per la gestione dei desktop virtuali basati su Windows. Si offre quindi la possibilità di sfruttare l’OS di Microsoft anche in modalità mobile.

Le funzionalità vengono così estese permettendo l’uso con un altro schermo aggiuntivo in ambiente DeX. Chi usa Horizon potrà dunque riprodurre un ambiente di lavoro Windows in due display usando solo quello del device principale tramite interfaccia Type-C di smartphone e tablet. Tutto questo è reso possibile grazie all’introduzione delle API Dual Mode.

Per quanto concerne la compatibilità nessuna informazione. Non è chiaro se ci si possa limitare ai Galaxy S22 ed ai TAB S8 oppure se si possa estendere ad altri top di gamma Samsungm DeX compatibili. Solo i terminali più recenti vengono menzionati mentre non c’è alcun dettaglio per le generazioni precedenti.

In ogni caso la novità è più indirizzata verso i tablet visto che possono sfruttare un più ampio display per godere di un ambiente di lavoro confortevole.