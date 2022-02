Realme ha presentato ufficialmente la linea 9 Pro annunciata qualche settimana fa. La nuova linea di smartphone arriverà in Europa tra i dispositivi di fascia media nonostante le caratteristiche decisamente premium.

La serie 9 nella variante Pro di realme presenta un design innovativo, camaleontico, oltre ad un processore Dimensity 920 5G, un display con aggiornamento di frequenza fino a 90 Hz e interfaccia utente 3.0 basta su Android 12. Il modello 9 Pro+ è il più fortunato dell’intera linea. Supporta la migliore fotocamera, con sistema ProLight Imaging e sensore di punta Sony IMX766. Inoltre, doppia stabilizzazione OIS & EIS e tecnologia AI Noise Cancellation 3.0. Nell’insieme la fotocamera di questo dispositivo vanta una qualità che nessun dispositivo di fascia media sul mercato possiede.

La serie 9 sarà disponibile in tre colorazioni, con una tecnologica innovativa definita camaleontica – che prende il nome di Light Shift – in grado di cambiare tonalità in determinate condizioni ambientali. Presente anche un sistema Dolby Atmos aggiornato, un sistema di ricarica super veloce (fino al 50% in soli 15 minuti) per un’esperienza complessiva impeccabile. Il dispositivo è anche tra i migliori flagship con supporto per il 5G. Supporta fino a 13 GB RAM per un’esperienza ancor più fluida. Anche il tanto discusso jack per le cuffie da 3,5 mm sarà presente in questa nuova linea realme.

9i è una delle novità di questa linea, con processore a 6nm e Qualcomm Snapdragon 680. Display incredibile tipico dei dispositivi premium e tecnologica DRE per convertire la memoria interna in memoria virtuale. Queste caratteristiche insieme a tante altre in un dispositivo che costerà inaspettatamente sotto i 200 euro.

Oltre alle caratteristiche di ciascun dispositivo della luna linea di smartphone, realme ha annunciato la collaborazione con Heliot Emil, per unire moda e tecnologia. Il debutto infatti avrà luogo durante la settimana della moda di Parigi. Il design camaleontico, Light Shift, è a sua volta ispirato ad un connubio tra le ultime tecnologie e le ultime tendenze. Per quanto concerne i prezzi, il 9 Pro+ è disponibile al prezzo promozionale di 349 euro nella versione da 6GB + 128GB. Mentre il 9 Pro è acquistabile al prezzo promozionale di 279 euro nella versione 6GB + 128GB. Infine, la versione 9i è disponibile al prezzo promozionale di 199,99 euro nella versione 4GB + 64GB.