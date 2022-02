Lo Steam Deck di Valve, che verrà lanciato il 25 febbraio, non potrà riprodurre necessariamente a tutti i giochi Windows che possiedi, ma una nuovissima versione del livello di compatibilità Proton di Valve, la versione 7.0, sta rendendo questo possibile. Le versioni PC e di PlayStation Vita Persona 4 Golden, Monster Hunter Rise di Nintendo Switch e Forza Horizon 5 di Xbox sono giocabili.

Non è esagerato affermare che Monster Hunter e Persona erano alcuni dei giochi per PlayStation Vita più amati il cui viaggio verso PC è stato seguito con grande interesse.

Per quanto riguarda Persona 4 Golden, un tweet dice che Valve sta ancora lavorando per aggiungere il supporto per lo Steam Deck ma per ora è elencato come non supportato .

Forza Horizon 5 è in una situazione ancora più strana: Valve ha effettivamente permesso ai primi revisori hardware di inserire il gioco, anche se non era ufficialmente elencato come titolo compatibile e non funzionava molto bene. Ora invece, c’è il supporto confermato.

Tra questi e una serie di primi giochi per PlayStation che diventano giocabili su Steam Deck, tra cui la nuova versione per PC God of War, Horizon Zero Dawn, Death Stranding e Deathloop, sta diventando una console portatile sempre più intrigante.

Ecco la lista completa

E questi non sono gli unici nuovi giochi abilitati in Proton 7.0. Ecco l’elenco completo dal registro delle modifiche di Valve:

Anno 1404

Call of Juarez

DCS World Steam Edition

Disgaea 4 Complete+

Dungeon Fighter Online

Epic Roller Coasters XR

Eternal Return

Forza Horizon 5

Gravity Sketch VR

Monster Hunter Rise

NecroVisioN

Nights of Azure

Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas

Order of War

Persona 4 Golden

Resident Evil 0

Resident Evil Revelations 2

Rocksmith 2014 Edition

SCP: Secret Laboratory

Wargroove

Wartales

Yakuza 4 Remastered

Secondo il log delle modifiche, Proton 7 include anche il supporto locale EasyAntiCheat (di nuovo, solo se lo sviluppatore lo ha attivato), decodifica video H.264 e correzioni assortite per Sea of ​​Thieves (un altro successo Microsoft), Skyrim, Fallout 4, Mount & Blade II Bannerlord, Mass Effect Legendary Edition, Runescape, Castlevania Advance Collection, Pathfinder: Wrath of the Righteous, Doom Eternal e Far Cry, alcuni dei quali risolvono bug rivoluzionari.

Secondo Pierre-Loup Griffais, sviluppatore di Valve e membro del team di Steam Deck, la situazione di EasyAntiCheat è ancora in evoluzione.