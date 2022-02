Il progetto CryptoPunks NFT ha stabilito un altro record internazionale. Il 12 febbraio, CryptoPunk #5822 è diventato il token più venduto: 8000 ETH sono stati scambiati per ottenerlo, per un valore di quasi 23,7 milioni.

Il punk è stato acquistato da Deepal Thapliyal, amministratore delegato della startup blockchain Chain, che raccoglie token non fungibili (NFT) come questo. A gennaio, all’inizio di quest’anno, aveva anche acquistato un raro Mutant Ape Yacht Club NFT per 5,8 milioni di dollari. CryptoPunk #5822, invece, è una delle 333 opere d’arte del progetto NFT che indossa una bandana. Ce ne sono solo altri nove simili nell’intera collezione.

Il record precedente era detenuto da CryptoPunk #7523, venduto per 11,8 milioni di dollari tramite le aste britanniche Sotheby‘s nel giugno 2021: CryptoPunk $ 5822 venduti per il doppio.

Questi non sono gli unici due CryptoPunk NFT che hanno lasciato il segno negli ultimi tempi. Il progetto CryptoPunks è apparso regolarmente in alcuni degli NFT più costosi che sono stati venduti fino ad oggi.

Non solo opere d’arte

CryptoPunk # 4156 è stato venduto per circa 10,56 milioni nel dicembre 2021, mentre CryptoPunk # 3100 e CryptoPunk # 7804 sono stati venduti rispettivamente per 7,58 milioni e 7,57 milioni. Entrambi, come CryptoPunk 7523, appartengono alla linea “Alien Punk” e sono tra i 378 punk che usano pipe e i 254 che indossano i cappelli.

Secondo la società di tracciamento blockchain DappRadar, il progetto CryptoPunk ha accumulato 2,61 miliardi di volumi di scambio. Circa 163,07 milioni di dollari sono arrivati ​​solo negli ultimi 30 giorni.

A prima vista, il progetto CryptoPunks è semplicemente un mucchio di opere d’arte a 8 bit che non hanno davvero senso. Molti credono che sia ancora una moda di Internet che presto si estinguerà. Ma progetti come CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club e altri hanno una rilevanza maggiore nello spazio del metaverso.

Significano avatar che aziende come Facebook e Microsoft pensano che possederemo quando interagiremo in mondi virtuali in futuro. Le piattaforme blockchain utilizzate per indicare la proprietà di questi punk sono le stesse che indicheranno la proprietà degli avatar nel metaverso e impediranno agli avatar di persone diverse di sembrare uguali o addirittura di essere rubati.