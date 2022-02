Motorola produce molti smartphone, ma il Moto Edge è stata la serie di punta dell’azienda negli ultimi anni. Il Motorola Edge 30 Pro, il prossimo telefono di quella serie di prodotti, è trapelato e maggiori dettagli sono stati divulgati in un recente rapporto di WinFuture.

Altre fotografie e informazioni tecniche per Motorola Moto Edge 30 Pro, che è già disponibile in Cina come Edge X30 Pro, sono state fornite da WinFuture. Secondo quanto riferito, il telefono sarà disponibile in (almeno) due colori, entrambi illustrati di seguito, e avrà una cornice in plastica per ridurre i costi di produzione. Si dice che il telefono abbia un SoC Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 68 W, 8 GB di memoria LPDDR5 e 128 GB di spazio di archiviazione all’interno. Sfortunatamente, non c’è uno slot per schede SD o un jack per le cuffie.

Motorola Edge 30 Pro avrà uno schermo AMOLED

Il Moto Edge 30 Pro includerà anche uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 2400×1080 e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, secondo la voce. Il display è completamente piatto, il che è un’ottima notizia per chiunque desideri utilizzare le protezioni per lo schermo. Il sensore di impronte digitali e due fotocamere si trovano sul retro, incluso un obiettivo principale da 50 MP f/1.9, un obiettivo grandangolare da 50 MP f/2.2 e un sensore di profondità da 2 MP.

Si dice che Motorola spedisca l’Edge 30 Pro con Android 12, tuttavia non sappiamo come sarà la situazione dell’aggiornamento. I telefoni Motorola non vengono aggiornati quanto i dispositivi Samsung o Google e quando la società ha annunciato i suoi piani di aggiornamento per Android 12 a dicembre, ha escluso diversi telefoni che avevano meno di un anno. Samsung ora offre quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per i suoi telefoni di punta, mentre Google promette tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e gli stessi cinque anni di patch di sicurezza a partire da Pixel 6.