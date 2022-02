È tempo di aggiornamenti in casa Instagram, il social più famoso del mondo a quanto pare non va mai in vacanza, soprattutto il suo team di sviluppo, che è a lavoro costante per introdurre nuove feature nel social di punta di casa Facebook, il quale dopo un lungo periodo di aggiornamenti relativi alla sicurezza, ha deciso di introdurre una nuova funzionalità non tanto per la sicurezza tra persone, bensì per quella della persona stessa, la feature si chiama Take a Break, vediamo di cosa si tratta.

Prenditi una pausa arriva in Italia

Ebbene la nuova funzionalità è arrivata anche in Italia e si chiama Prenditi una Pausa, essa si pone di ricordare all’utente di staccare dal social e di pensare alla vita reale, del resto non è una scoperta il fatto che al giorno d’oggi molte persone passino decisamente troppo tempo davanti Instagram, perdendo di vista i veri obbiettivi della propria routine, la presa di coscienza però c’è stata anche dalla società stessa che, in un atteggiamento che sembra quasi contraddittorio, invita le persone a staccare dalla piattaforma di sua proprietà, elemento che certamente la dice lunga.

La funzione dunque è attivabile in modo molto semplice: è sufficiente andare in “Impostazioni”, poi su “Account” e infine ne “La tua attività” e selezionare la voce “Imposta promemoria pause” per programmare l’invio di una notifica, la quale arriverà non appena si supererà il tempo massimo stabilito di navigazione continua sul social senza mai uscirne, evento che può sembrare difficile ma che, a causa dell’avvento dei reel e dello scrolling, si verifica più spesso di quanto pensiate.