Iliad propone per la prima volta a tutti i suoi clienti la convenienza delle tariffe per la Fibra ottica. Tutti coloro che decidono di sottoscrivere in queste settimane una tariffa con il provider francese potranno attivare la promozione Iliad Box, l’offerta per la telefonia fissa a prezzi da ribasso.

Sul fronte della telefonia mobile, invece, l’impegno di Iliad resta sempre costante con la promozione Giga 120. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile pagheranno un costo mensile pari a 9,99 euro e riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Gli utenti che decidono di attivare una promozione con Iliad avranno a loro disposizione ampi vantaggi per i costi ed i prezzi, ma dovranno anche fare a meno di alcuni servizi garantiti con gli altri operatori di telefonia mobile. Ad esempio, Iliad non assicura a tutti i suoi clienti la presenza di un’app ufficiale.

Rispetto a quanto previsto con TIM, Vodafone, WindTre, gli utenti di Iliad non potranno scaricare da Google Play Store di Android e da App Store di Apple un’app ufficiale per la gestione del profilo tariffario. La gestione del profilo è infatti esclusivamente vincolata al sito ufficiale dello stesso gestore.

L’assenza dell’app ufficiale rappresenta per i clienti con uno smartphone Android un limite certamente non da poco, considerato che da poco sempre da Google Play Store sono state eliminate anche le app parallele per la gestione del profilo tariffario.