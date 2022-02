Una parte di un razzo lanciato nello spazio sette anni fa sta per schiantarsi contro la Luna, ha detto la NASA mercoledì, spiegando che è stato identificato dopo aver analizzato le orbite dell’oggetto tra il 2016 e il 2017.

“L’analisi condotta dal Center for Near-Earth Object Studies del Jet Propulsion Laboratory della NASA indica che l’oggetto che dovrebbe avere impattare sul lato opposto della Luna il 4 marzo, e ci sono probabilità alte che si tratti del razzo cinese Chang’e 5-T1 lanciato nel 2014“, ha detto un portavoce in un dichiarazione. “Non è sicuramente il Falcon 9 di SpaceX, come riportato in precedenza.”

Né i funzionari di SpaceX né il programma di esplorazione lunare cinese hanno immediatamente risposto alle richieste di commento mercoledì.

Bill Gray, un ricercatore indipendente della dinamica orbitale, ha condiviso i risultati alla fine di gennaio indicando che un Falcon 9 lanciato nel 2015 si sarebbe schiantato sulla luna all’inizio di marzo. Le sue scoperte furono confermate da diversi eminenti astronomi. Il Washington Post è stato tra gli organi di stampa che hanno riportato le sue scoperte.

Ci vuole un piano per tracciarli

Ma recentemente Gray ha affermato di aver ricevuto informazioni da un ingegnere della NASA che lo hanno spinto a rivalutare tale conclusione.

Gray ha detto a The Post che, data l’orbita del razzo, “avrebbe dovuto notare alcune cose strane” sulla forma del razzo che credeva appartenesse a SpaceX.

La prevista collisione del booster cinese con la luna ha fatto luce sui problemi che riguardano la spazzatura spaziale che fluttua nello spazio profondo. Ha anche sollevato domande su chi tiene traccia di questi detriti e cosa si può fare di più in modo che le persone e le agenzie sappiano cosa sta fluttuando esattamente fuori dalla Terra.

“Questo evento sottolinea il problema della mancanza di un corretto tracciamento di questi oggetti nello spazio profondo“, ha twittato McDowell.