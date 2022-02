Se trascorri un po’ di tempo su Internet, qualcuno da qualche parte creerà un profilo pubblicitario per te, anche il tuo telefono lo fa. Google ha consentito a lungo agli utenti di reimpostare l’ID pubblicità su Android, ma a partire da Android 12 lo scorso anno, ha iniziato a consentirti di eliminarlo completamente. Non dovrai utilizzare il sistema operativo più recente per utilizzare queste funzionalità. Google renderà la stessa opzione disponibile per tutti i telefoni tramite un aggiornamento di Google Play Services nell’aprile di quest’anno.

Questa opzione è disponibile nelle impostazioni di sistema sotto la voce di Google. Nel sottomenu “Annunci”, puoi reimpostare il tuo ID o eliminarlo completamente, che lo sostituisce semplicemente con una stringa di zeri. In questo modo, chiunque si rivolga alla pubblicità utilizzando gli strumenti di Google non ti considererà più un individuo unico legato ai tuoi interesse.

Google sta migliorando la privacy dei suoi utenti

Naturalmente, questo riduce la pertinenza degli annunci che vedi sul tuo dispositivo. Le app che richiedono un ID univoco per motivi diversi dalla pubblicità possono comunque utilizzare l’ID set di app.

Google sta modificando il modo in cui le app devono dichiarare le autorizzazioni, oltre ad espandere l’opzione di eliminazione. Sfortunatamente, l’aggiornamento delle autorizzazioni si applica solo ad Android 12 e versioni successive, ma il succo è che le app devono includere l’autorizzazione ID com.google.android.gms.permission.AD.

Ciò non sarà consentito nelle app rivolte ai minori. Ciò significa che non ci sono più annunci di targeting per bambini approvati da Google. Non abbiamo un lasso di tempo preciso per l’arrivo della funzionalità, ma essendo un cambiamento GMS, molto probabilmente verrà implementato gradualmente nel corso di diverse settimane. Il 1° aprile verranno applicate le autorizzazioni per le app adatte ai bambini.