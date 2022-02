Le offerte che Expert ha deciso di raccogliere all’interno del proprio volantino, sono assolutamente incredibili, ed in grado di far risparmiare la maggior parte degli utenti che al giorno d’oggi vorrebbe acquistare un nuovo smartphone, ma non solo.

I prezzi attivati dal volantino fanno sognare tutti, data prima di tutto l’ampia disponibilità sul territorio nazionale; è bene ricordare che gli acquisti possono essere effettuati direttamente online sul sito ufficiale, sebbene potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna diretta presso il proprio domicilio (indipendentemente dal livello di spesa raggiunto).

Expert: che occasioni assurde, i prezzi sono da primato

Sconti e prezzi bassi sono il filo conduttore dell’ultimo volantino Expert, al suo interno si possono scovare incredibili occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano. Per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile, notiamo infatti un fortissimo focus sulla fascia intermedia, con prezzi che non vanno oltre i 429 euro richiesti per l’acquisto dell’ultimo Oppo Reno6.

Gli altri modelli da non perdere di vista, sono ad esempio il buonissimo Galaxy S20 FE, disponibile a 379 euro, come anche uno a scelta tra Huawei Nova 8i, Redmi 10, TCL 20S, Wiko Power U20, Oppo A16s, Realme 9i e similari. Tutti i precedenti prodotti sono in vendita a cifre che non vanno oltre i 250 euro, e sono disponibili sempre alle medesime condizioni espresse. Per conoscere comunque la campagna promozionale di Expert da vicino, dovete fare affidamento sulle pagine che trovate nel nostro articolo.