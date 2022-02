Un elenco segreto di smartphone scontatissimi attende gli utenti da Esselunga, grazie al nuovo volantino che potete trovare elencato nel nostro articolo, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare ingentissimi quantitativi di denaro su ogni singolo acquisto effettuato.

Gli sconti, ad ogni modo, risultano essere attivi in esclusiva nei soli punti vendita fisici, ciò sta a significare che tutti i prodotti dovranno essere acquistati recandosi personalmente presso gli stessi, in caso contrario non sarà possibile ricevere le medesime riduzioni di prezzo. In aggiunta, sottolineiamo che è presente la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Esselunga: questi nuovi sconti sono eccellenti

Esselunga è assolutamente impazzita, le nuove offerte racchiuse nel volantino propongono al consumatore la possibilità di accedere a prodotti di qualità, dietro il pagamento di cifre tutt’altro che elevate, sebbene il focus non sia mai rivolto verso la fascia alta della telefonia mobile, se non in un caso in particolare.

Il modello di cui accennavamo poco sopra è l’Apple iPhone 12, un top di gamma a tutti gli effetti, in commercio da ormai un paio d’anni, ma ancora impreziosito da specifiche tecniche di altissimo livello. Il prezzo finale di vendita, considerata la presenza di iPhone 13, è stato ridotto a soli 799 euro, per la variante che presenta 128GB di memoria interna. L’altro modello invece da acquistare per gli utenti alla ricerca di una soluzione decisamente economica, è lo Xiaomi Redmi Note 8 2021, il cui prezzo finale non va oltre i 139 euro.