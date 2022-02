In occasione del campionato spagnolo LaLiga, su DAZN Fun è possibile partecipare ad una nuova sfida pensata per gli appassionati di calcio. Lo scopo è mettersi alla prova in vista delle prossime partite indovinando chi vincerà alcuni match.

Il concorso a premi ideato da Dazn è accessibile per tutti gli utenti su Dazn Fun. Per ogni partita del campionato LaLiga, due giocatori potranno aggiudicarsi un premio e tutti i premi in palio saranno disponibili per sei match dell’intero campionato. Per vincere bisognerà provare ad indovinare la squadra vincente. Il primo e il secondo classificato in grado di indovinare più pronostici vinceranno la maglietta ufficiale e il kit con il pallone ufficiale de LaLiga.

Le partite durante le quali si potrà provare a vincere uno dei premi su DAZN Fun sono le seguenti:

MD 25 – Valencia vs Barcellona 20 febbraio;

MD 26 – Siviglia vs Betis 27 febbraio;

MD 29 – Real Madrid vs Barcellona 20 marzo (data da confermare);

MD 30 – Barcellona vs Siviglia 3 aprile (data da confermare);

MD 32 – Siviglia vs Real Madrid 16 aprile (data da confermare);

MD 35 – Atletico Madrid vs Real Madrid 8 maggio (data da confermare).

Premi in palio su Dazn Fun in occasione del campionato LaLiga

Dazn Fun nasce proprio con l’intento di intrattenere gratuitamente gli appassionati di calcio, e di sport in generale. In alcuni casi, come per il campionato spagnolo, ci sono veri e propri premi in palio. Iscriversi è semplicissimo. Basterà andare sul sito DAZNFUN.it, cliccare Login e completare la procedura indicata. L’iscrizione al sito è obbligatoria anche per chi è già iscritto e abbonato a dazn.com. Sul sito ufficiale è possibile trovare anche l’intero regolamento di ogni concorso.