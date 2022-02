Sconti da pazzi sono stati attivati da Carrefour con il nuovo volantino che tutti vorrebbero poter cogliere al volo, nella speranza di riuscire a spendere davvero pochissimo, sull’acquisto dei migliori smartphone in circolazione, e non solo.

La campagna promozionale non è assolutamente limitata a specifiche aree del territorio, come accade ad esempio con Euronics, ma viene aperta ad ogni regione italiana, ciò sta a significare che indipendentemente dal punto vendita a cui farete riferimento, il risparmio è davvero assicurato. I singoli prodotti, inoltre, sono sempre distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Se volete sul vostro smartphone i nuovi codici sconto Amazon, non perdetevi le offerte racchiuse nel nostro canale Telegram dedicato.

Carrefour: questi nuovi sconti sono veramente super

Carrefour fa risparmiare tutti con il lancio di una campagna promozionale completamente rinnovata e ringiovanita, al suo interno troviamo infatti le migliori occasioni del periodo, con le quali è facilissimo pensare di spendere poco o niente.

In scadenza il 20 febbraio 2022, il volantino nasce come SottoCosto, per questo motivo è bene ricordare che le disponibilità potrebbero effettivamente terminare prima del previsto. I due smartphone che hanno catturato la nostra attenzione, appartengono alla fascia bassa del settore, sono Realme C25T, TCL 20Y e Oppo A54s, tutti disponibili ad un prezzo che comunque non va oltre i 179 euro.

Non dimenticatevi delle altre offerte dello stesso volantino, vi attendono in esclusiva assoluta sul sito ufficiale, dove potrete anche scoprire i vari prezzi che l’azienda ha effettivamente deciso di attivare per voi.