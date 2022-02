I prezzi attivati da Bennet all’interno del nuovo volantino, sono assolutamente incredibili, e possono davvero spingere gli utenti ad acquistare un nuovo prodotto, sebbene ne abbiano effettivamente fatto incetta nelle precedenti settimane, o mesi.

La campagna promozionale che potrete scovare nel nostro articolo, non presenta vincoli o limitazioni importanti, ciò sta a significare in parole povere che tutti gli acquisti possono essere effettuati recandosi personalmente in negozio, senza differenze regionali o territoriali. Gli utenti che vorranno poi rateizzare il pagamento, potranno optare per il Tasso Zero, versando il tutto in comode rate fisse mensili senza interessi, addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili incredibili codici sconto Amazon gratis per i soli iscritti.

Bennet: i nuovi sconti sono veramente assurdi

Il volantino Bennet è assolutamente convincente, data la presenza di numerose offerte molto speciali, che permettono ai consumatori di mettere mano al portafoglio, andando effettivamente ad acquistare prodotti più o meno interessanti, e spendendo veramente poco.

Il modello di smartphone più allettante dell’intero volantino, è chiaramente il samsung Galaxy S20 FE, in vendita dal 2021, viene considerato ancora uno dei migliori della fascia intermedia, data la presenza di ottime specifiche tecniche, e di un prezzo che si aggira attorno ai 399 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso un modello ancora più economico, potranno fare affidamento sul Samsung Galaxy A12, in vendita a soli 169 euro, ed infarcito di specifiche tecniche decisamente interessanti. Ogni altro dettaglio in merito al volantino, viene rimandato a questo indirizzo.