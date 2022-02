Un asteroide scoperto qualche giorno fa in Cile ha sfiorato l’orbita terrestre, rischiando di collidere con il pianeta Terra. Prende il nome di CO6 2022 e ha sfiorato la Terra ad una velocità di 33.480 km/h ad una distanza di 224.400 km.

Stando ai dati raccolti da alcuni ricercatori, l’asteroide CO6 2022 era talmente vicino alla Terra che in confronto la Luna è due volte più distante. Non è la prima volta che un asteroide si avvicina così tanto al nostro pianeta quest’anno. Infatti, ci sono stati già 25 episodi simili, fortunatamente in nessun caso c’è stato un impatto di alcun tipo.

CO6 2022 ha un diametro compreso tra i 26 e i 44 metri, quindi è il più grande tra gli asteroide rilevati dall’inizio dell’anno. Non bisogna sottovalutare la vicinanza di un corpo estraneo di queste dimensioni se consideriamo che una cometa di dimensioni simili è stata la causa di quel che è successo a Tunguska, in Siberia, nel 1908. Circa 2 km di foreste sono state distrutte a causa dell’impatto nell’atmosfera.

Asteroide CO6 2022, l’ennesimo che sfiora l’orbita terrestre

Nei prossimi giorni alcuni ricercatori russi si recheranno nella regione della Siberia in cui anni fa c’è stata la collisione citata poco fa. I ricercatori sperano di trovare indizi sull’origine del Lago Cheko, che si suppone sia nato proprio dall’impatto della meteora con il suolo terrestre.

Per quanto concerne CO6 2022, pare sia un asteroide di tipo Aten, ossia asteroidi caratterizzati da un’orbita il cui asse maggiore è inferiore alla distanza Terra-Sole. Quindi, passano con regolarità vicino al nostro Pianeta. Il nome, in onore di una divinità egizia, deriva dal primo asteroide con caratteristiche simili scoperto nel 1976.

Entro la fine di febbraio si prevede che ci saranno almeno altri 19 asteroidi che sfioreranno la Terra, senza contare quelli non ancora scoperti. Si stima anche il probabile passaggio di un asteroide dal diametro di 310 metri che, se oltre a sfiorare l’orbita terrestre riuscisse a schiantarsi sulla Terra, causerebbe catastrofi inevitabili.