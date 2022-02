L’operatore WindTre ha recentemente lanciato una nuova campagna promozionale destinata ad alcuni già clienti di rete mobile e offre la possibilità di ricevere un bonus sulla ricarica.

Per la precisione, il bonus in questione equivale al 20% dell’importo della ricarica effettuata. La promozione si chiama Cogli l’Attimo Ricarica. Scopriamo insieme i dettagli.

WindTre lancia la promozione Cogli l’Attimo Ricarica

L’iniziativa, proposta ad alcuni già clienti WindTre selezionati tramite SMS o tramite l’app WindTre, permette a chi riesce ad attivare tale promo di ricevere un bonus pari al 20% dell’importo ricaricato per ogni ricarica telefonica effettuata entro 48 ore dall’attivazione dell’offerta “Cogli l’Attimo Ricarica” fino ad un massimo di 50 euro.

Il bonus accumulato può essere utilizzato entro 30 giorni dall’attivazione dell’offerta Cogli l’Attimo Ricarica. Il costo di attivazione è gratuito. Al termine dei 30 giorni di validità l’offerta si disattiva in automatico. L’eventuale bonus accumulato può essere utilizzato per tutte le direttrici di traffico e per l’addebito dei costi delle offerte.

Il bonus di questa promozione non può essere utilizzato per SMS solidali, numerazioni voce in sovrapprezzo, Roaming extra UE, servizi VAS, acquisti online e tramite App per il costo di anticipo del traffico. Il bonus non è trasferibile o monetizzabile in caso di disattivazione SIM o passaggio del numero ad altro operatore. L’iniziativa Cogli l’Attimo Ricarica è stata proposta ad alcuni già clienti WindTre anche in occasione del proprio Compleanno.