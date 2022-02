WindTre vuole assicurare a tutti i clienti una ricaricabile che si alternativa alle promozioni previste per gli utenti di Iliad. Nel corso di queste settimane, tutti i clienti che decidono di sottoscrivere una ricaricabile con il gestore arancione avranno la possibilità di scegliere importanti occasioni, tra cui anche la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost di Febbraio

La WindTre Go Unlimited Star+ è molto probabilmente la migliore occasione per i clienti che decidono di cambiare il loro operatore di riferimento nel mese di Febbraio. Gli abbonati potranno sottoscrivere questa tariffa anche a costi inferiori rispetto a quelli di Iliad.

Il pacchetto previsto da WindTre per tutti i suoi abbonati prevede consumi senza limiti per effettuare chiamate e per inviare gli SMS. Al tempo stesso, i clienti dell’operatore arancione potranno anche beneficiare di Giga senza limiti per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che attivano la WindTre Go Unlimited Star+ avranno anche una serie di ulteriori garanzie. In primo luogo, gli abbonati potranno beneficiare di costo bloccato almeno nel corso del primo semestre. Nei primi sei mesi dal momento dell’attivazione, a questo proposito, l’operatore si impegna a non applicare alcun genere di aumento sui costi mensili della ricaricabile.

Sempre i clienti che decidono di attivar questa ricaricabile dovranno però aggiungere una quota extra dal valore una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM. Al tempo stesso sarà necessaria la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.