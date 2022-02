WhatsApp è tra le più popolari applicazione di messaggistica istantanea a livello globale e sta per ricevere una novità ispirata dall’esperienza di Facebook.

Questa novità, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe riguardare da vicino le immagini associate al profilo personale. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WhatsApp sta per lanciare una funzione ispirata a Facebook

Dall’ultimo aggiornamento per l’applicazione Android di WhatsApp Business, i colleghi di WABetaInfo hanno scovato interessanti riferimenti su una nuova funzionalità in fase di sviluppo. Questa corrisponde, alla possibilità di impostare e personalizzare l’immagine di copertina, oltre che quella del profilo, per ogni account WhatsApp.

L’immagine di copertina di WhatsApp potrà essere personalizzata dalle impostazioni personali del proprio account, proprio dove viene personalizzata attualmente l’immagine del profilo. La novità appena vista è in fase di sviluppo per WhatsApp Business e riteniamo improbabile che arriverà anche per gli account privati, dove probabilmente sarebbe inutile. Ancora non ci sono dettagli sulle tempistiche di lancio.

Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana per scoprire se e quando la novità verrà lanciata. Vi ricordo infatti che non tutte le funzioni che sono in fase di test dell’applicazione vengono successivamente lanciate nella versione stabile. Ovviamente vi terremo informati sulle novità.