Le novità relative agli aggiornamenti di WhatsApp continuano ad essere particolarmente rilevanti nel corso di queste ultime settimane. La piattaforma di messaggistica istantanea ha previsto una serie di nuovi upgrade per gli utenti con uno smartphone Android. Questi aggiornamenti sono necessari agli sviluppatori per rendere sempre attuale il servizio e per mantenere le distanze da Telegram e Signal.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Gli utenti di WhatsApp con smartphone Android avranno a breve un’ulteriore novità per le note audio. In seguito all’upgrade per la riproduzione accelerata degli audio, a breve ci sarà un’ulteriore servizio legato alle registrazioni vocali.

La prossima novità di WhatsApp sarà quella relativa alla trascrizione testuale delle note vocali. Gli utenti, in pratica, avranno la possibilità di “leggere” le note vocali in forma testuale.

Alla base di questo upgrade per la chat vi è lo sviluppo di un algoritmo avanzato, necessario al pubblico per effettuare il passaggio di una registrazione audio ad una forma testuale. L’algoritmo di WhatsApp si impegna quindi a creare una trasposizione ed una tradizione della nota audio in parole. Lo stesso algoritmo inoltre sarà funzionale con tutte le lingue attualmente compatibili con le versioni aggiornate di WhatsApp.

Stando ai programmi degli sviluppatori, la presentazione di questo upgrade di WhatsApp dovrebbe seguire l’iter già percorso per la riproduzione accelerata delle note vocali. Come nelle precedenti occasioni, anche questo upgrade dovrebbe essere disponibile già nei prossimi mesi sia sugli Phone quanto sugli smartphone Android di recente produzione.