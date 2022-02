Incredibili offerte speciali attendono tutti gli utenti nei vari punti vendita di casa Unieuro, grazie alle ultime promozioni, infatti, sarà possibile accedere ad un numero sempre elevato di sconti, applicati anche sugli ultimi smartphone in commercio.

Spendere poco con Unieuro potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, il volantino convince prima di tutto per la sua ampia disponibilità sul territorio nazionale, ricordando infatti che gli acquisti possono anche essere effettuati online sul sito ufficiale, senza vincoli o limitazioni particolari. In particolare, la spedizione presso il domicilio è da ritenersi sempre gratuita, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: tantissimi sconti speciali vi attendono

Le offerte del volantino Unieuro sono assolutamente incredibili, tutti gli utenti hanno la possibilità di mettere mano al portafoglio per acquistare i migliori prodotti in circolazione, ed allo stesso tempo avere la certezza di ricevere un buono sconto da spendere in un secondo momento. Ogni 100 euro di spesa, infatti, è previsto un coupon del valore di 20 euro, da utilizzare il mese successivo.

Nonostante tutto, le offerte non terminano con tale possibilità, sono difatti disponibili tantissimi smartphone a prezzi decisamente convenienti, come Galaxy S21+ a soli 799 euro, ma anche Galaxy S21 Fe a 549 euro, oppure un buonissimo galaxy S21, il cui prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 679 euro. Questo solamente per quanto riguarda la fascia alta, riducendo le pretese si possono trovare tantissimi altri prodotti ugualmente interessanti. I dettagli del volantino sono disponibili qui.