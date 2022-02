UniCredit e la truffa clamorosa: un messaggio scala il credito dal vostro conto

Unicredit risulta ancora una delle banche preferite dei truffatori, i quali sanno benissimo di poter accedere ai conti correnti con un semplice messaggio.

Questo è ciò che sta accadendo, anche alle persone più abituate ad evitare tale tipologia di inganno.

Unicredit: ecco il nuovo tentativo di phishing sottoforma di messaggio

Basta perdere l’attenzione per pochi secondi senza fare caso a ciò che si legge: questo è l’obiettivo del nuovo tentativo di phishing. Truffare gli utenti è semplicissimo e basta poco, proprio come si prefissa il nuovo messaggio che si sta in queste ore diffondendo a macchia d’olio in Italia tirando in ballo un colosso come Unicredit.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT