I clienti di Uber potranno utilizzare bitcoin per pagare i loro viaggi, secondo il capo dell’app, anche se la società sta aspettando un paio di miglioramenti prima di dare il via libera al nuovo progetto.

Dara Khosrowshahi, CEO di Uber, ha affermato che la società “sta cercando da tempo” ll’opportunità di iniziare ad accettare le criptovalute come forma di pagamento.

“Uber accetterà le criptovalute in futuro? Assolutamente“, ha detto Khosrowshahi a Bloomberg.

Il dirigente ha citato un paio di ostacoli chiave che hanno impedito a Uber di saltare sul carro delle criptovalute. Ha sottolineato l’impatto ambientale del mining, che richiede un’enorme quantità di elettricità, nonché i costi elevati per gli scambi che coinvolgono risorse digitali.

“Quando il meccanismo di scambio diventerà più economico e più rispettoso dell’ambiente, penso che ci vedrai avvicinarci un po’ di più alle criptovalute“, ha aggiunto.

Anche McDonalds potrebbe accettare

I critici hanno espresso preoccupazione per la volatilità delle criptovalute quando si considerano le risorse digitali come una forma di pagamento. Il prezzo del bitcoin era di 42.628 a partire da venerdì pomeriggio, in forte calo rispetto al massimo storico di 69.000 di novembre.

Le principali aziende sono state lente nell’accettare le criptovalute durante le transazioni, sebbene negli ultimi anni lo slancio per la pratica sia cresciuto. Microsoft ha iniziato ad accettare bitcoin come forma di pagamento nel suo negozio online nel 2014.

A gennaio, Tesla ha iniziato ad accettare il token Dogecoin per alcuni prodotti nel suo negozio online.

Musk ha anche spinto altre società a seguire il suo esempio. Il mese scorso, il miliardario ha detto che avrebbe accettato di mangiare un Happy Meal in televisione se il gigante dei fast food McDonald‘s avesse iniziato ad accettare Dogecoin come forma di pagamento.