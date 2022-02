Brutte notizie per i clienti Intesa Sanpaolo. Sembra che stiano arrivando false e-mail che cercano di rubare soldi allo sfortunato di turno.

Anche grazie all’impatto del Covid, nell’ultimo anno e mezzo c’è stato un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi tecnologici, grazie ai quali è possibile comunicare con amici e parenti. Il crescente interesse per i vari servizi online, però, si è rivelato allo stesso tempo terreno fertile per alcuni cyber criminali.

Questi ultimi, purtroppo, cercano di estorcere tramite truffe ad hoc denaro agli sfortunati di turno. Ne sono una chiara dimostrazione delle false email, che in questi giorni stanno girando a danno dei clienti di Intesa Sanpaolo.

Ecco il testo della mail scam

Questa mail invita il cliente ad aggiornare i propri dati di sicurezza. A tal fine, invita a cliccare su uno specifico link che, come è facile intuire, rimanda ad una pagina fraudolenta. Una volta in possesso dei dati, quindi, i truffatori si attivano per svuotare il conto delle persone che sono cadute nella trappola.

Il testo recita così: “Siamo felici di informarvi che abbiamo finalmente siglato una partnership con la Polizia Postale a seguito degli attacchi ai sistemi bancari degli ultimi anni. Il tuo account dovrebbe essere aggiornato il prima possibile per adottare misure di sicurezza per prevenire un ulteriore uso improprio delle tue carte”.

A tal proposito è sempre bene ricordare che la banca non invia mai e-mail per richiedere i dati di accesso. Ma non solo, già la presenza di alcuni errori nel testo della mail dovrebbe far scattare il campanello d’allarme. Per evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti, inoltre, Intesa Sanpaolo ha realizzato un video con alcuni utili consigli aiutano a non cadere nelle trappole dei truffatori.