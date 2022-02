Quale Smartphone comprare con un budget limitato di 100 euro? cerchiamo di capire come poterli spendere al meglio facendo un buon affare.

Smartphone a 100 euro: Quali modelli confrontare?

Le proposte sulla fascia di prezzo dei 100€ non mancano. Tra i più gettonati troviamo: Redmi 9AT, Alcatel 1S 2021, Wiko View 4 Lite, Realme C21, Wiko Y62 Plus, Blackview BV5500 Plus e il Motorola E7i power.

Il problema principale di questi smartphone sono le prestazioni. Purtroppo con un budget di 100 euro è difficile trovare un smartphone che riesca ad essere prestante una volta installate tante app o giochi, tuttavia abbiamo trovato una soluzione per te!

Ciò che accomuna principalmente tutti gli smartphone sopra citati è che nessuno di questi, tranne uno solamente, ha almeno 4 Gb di ram, che ormai nel 2022 sono d’obbligo!

La ram è quella componente che insieme al processore ci aiuta ad avere uno smartphone veloce, che non si blocchi e risponda bene ai comandi.

Tornando alla fatidica domanda su quale Smartphone comprare con 100€, la risposta è: Realme C21 4/64GB.

Esattamente il Realme c21 che si può trovare in più versioni (c’è anche 3/32 ma non ve la consigliamo) è l’unico smartphone che eccelle in mezzo ai tanti per la sua qualità-prezzo.

La versione 4/64GB può essere acquistata a partire da 109€ e per vedere le varie offerte disponibili, potete visitare il sito trovaprezzi al seguente link: https://www.trovaprezzi.it/cellulari/prezzi-scheda-prodotto/realme_c21_64gb-v.

Realme C21 4/64 scheda tecnica

Realme C21 è uno smartphone Android del 2021. Misura 165.2 x 76.4 x 8.9 mm e pesa 190 grammi.

Il display è IPS LCD con una diagonale di 6.5″ pollici e una risoluzione è di 720 x 1600 con densità di pixel 270 ppi.

Per selfie e videochiamate troviamo Fotocamera frontale da 5 MP.

Su posteriore il comparto fotocamere sfoggia un doppio sensore con il principale da 13 MP disponibile per foto e video.

Il processore è Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) abbinato a 64GB di memoria interna e 4GB RAM.

La batteria è da ben 5000 mAh che ci consente fino a due giorni di autonomia.

In confezione troviamo Smartphone, con cavo dati e alimentatore di ricarica.