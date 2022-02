Il divario tecnico tra Apple ed i rivali sta per appianarsi con un primo intervento di Samsung. L’azienda sudcoreana ha infatti annunciato la disponibilità al rilascio di aggiornamenti per un periodo totale di 5 anni per i suoi prodotti a partire dalla data di inizio commercializzazione.

In questo contesto rientrano parecchi dispositivi già venduti sia nel campo degli smartphone che dei tablet e dei wearable. Ovviamente stessa sorte per i futuri prodotti della compagnia. Finalmente siamo ad una svolta. Ecco cosa ha detto in via ufficiale la società.

Samsung annuncia 5 anni di aggiornamenti per tutti i suoi prodotti

Mentre si palesa l’entusiasmo per il rilascio del nuovo update Galaxy Watch 4 di Febbraio si infiammano gli animi dei fedeli clienti Samsung alla notizia di aggiornamenti pluriennali. Una scia che segue quella dello storico rivale commerciale Apple da sempre riconoscibile nel contesto.

Tutto questo significa che un dispositivo uscito con Android 12 potrà ottenere ulteriori quattro major update di sistema garantendosi sempre nuovi livelli grafici e funzionalità. La necessità di passare ad un nuovo modello sarà sempre più marginale per gli utenti.

Una mossa che potrebbe essere imitata da altri produttori in modo tale da mantenere alta la rivalità commerciale giocando fondamentalmente sulle innovazioni hardware più che sugli update software. Oltretutto questo va a vantaggio dei rifiuti elettronici che potranno osservare così una sensibile riduzione.

“Come parte dell’impegno di Samsung di garantire agli utenti le migliori prestazioni ed esperienze mobile possibili, l’intera serie Galaxy S22 sarà supportata con fino a quattro versioni di aggiornamenti del sistema operativo Android (ma come si diceva non solo gli S22, ndr). Ora milioni di utenti Galaxy possono prolungare ancora di più il ciclo di vita del proprio smartphone senza perdere le ultime novità in materia di sicurezza, produttività e altre funzioni innovative. Samsung estenderà questo impegno a tutta la gamma di prodotti per garantire che l’utente sia pienamente supportato in tutto l’ecosistema Galaxy”.

I dispositivi coinvolti saranno alcuni Galaxy A esordienti in futuro oltre che i Galaxy Watch 4 (entrambe le versioni), la serei Galaxy S dalal S21 FE fino all’attuale S22 e future versioni i Galxy Z Flip e Fold ed i Tablet della linea S a partire dalla versione 8 ora in produzione.