Ryanair, la compagnia aerea a basso costo con sede a Dublino ha ottenuto un tasso di rimborso di appena il 47% in un sondaggio del gruppo di consumatori.

Più di un cliente su cinque che ha prenotato un volo Ryanair che è stato cancellato o che non ha potuto imbarcarsi a causa dell’emergenza COVID, affermando che ci è voluto più di un mese per ricevere il rimborso.

“Ryanair è la compagnia aerea più imbarazzante con cui mi sia mai imbattuto. Sembra essere orgogliosa di essere difficile“, ha detto un cliente.

Nel frattempo, anche British Airways è stata classificata come la seconda compagnia aerea più bassa di cinque per la soddisfazione dei rimborsi, con un punteggio del 63%.

Jet2.com ha ottenuto il punteggio di soddisfazione più alto tra i vettori a corto raggio per i rimborsi, con l’84% degli intervistati che si è detto soddisfatto di come è stata gestita la richiesta.

Un passeggero ha dichiarato: “La pandemia ha visto brillare Jet2. Il suo standard di assistenza clienti supera quello di qualsiasi altra compagnia aerea low cost“.

La maggior parte dei voli è stata cancellata dopo l’inizio della pandemia nella primavera del 2020, quando la domanda di viaggi è crollata.

I passeggeri interessati avevano diritto a rimborsi in contanti entro 14 giorni ai sensi del diritto dei consumatori, sebbene molte compagnie aeree siano state sopraffatte dalle richieste.

Nonostante i rimborsi, continuano le lamentele

Milioni di clienti hanno lottato per ottenere rimborsi per i voli, ma non hanno potuto utilizzarli a causa delle restrizioni COVID.

Il redattore di viaggi Rory Boland ha dichiarato: “Il servizio clienti di Ryanair lo ha reso un appuntamento fisso tra i peggiori risultati nei sondaggi per molti anni, ma la compagnia aerea ha esplorato nuove profondità con la sua gestione dei rimborsi da COVID.”

Molti passeggeri non dimenticheranno come sono stati trattati dalle compagnie durante la pandemia.

“Il COVID potrebbe ancora causare interruzioni ai viaggi internazionali, quindi consigliamo ai viaggiatori di prenotare con operatori che hanno politiche di prenotazione flessibili e un’esperienza nel trattare i propri clienti in modo equo”.