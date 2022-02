Uno dei contenuti più attesi del 2022 sulla piattaforma di streaming Netflix è senza dubbi Peaky Blinders, serie che si appresta a presentarsi con la sesta season, la quale farà anche da stagione finale della serie chiudendo dunque l’arco narrativo che racconta le vicende di Tommy Shelby e della sua gang dal cappelli con lama celata.

Dopo una lunghissima attesa sembra tutto pronto, la BBC ha rilasciato una serie di indizi, tra cui addirittura le prime battute del secondo episodio della stagione, ed ora ha rilasciato anche la data di uscita tanto attesa, la quale conferma l’uscita della serie a Febbraio.

Quando esce Peaky Blinders 6

Ebbene La sesta season di Peaky Blinders arriverà sul piccolo schermo il 27 Febbraio, giorno in cui la BBC acconsentirà al rilascio globale del contenuto di sua proprietà, dunque è confermata l’uscita a Febbraio sebbene nella parte estremamente finale del secondo mese dell’anno.

Il dado è tratto dunque, la data è fissata, non rimane dunque che attendere per vedere come la nuova season porrà la parola fine a tutta la trama, la quale ovviamente verterà principalmente sull’evoluzione della vicenda politica instaurata in Inghilterra con l’arrivo di Oswald Mosley, nemesi speculare di Thomas il quale si troverà ad affrontare una mente in grado di tenergli testa.

Ovviamente un pensiero va all’assenza della magistrale attrice Helen McCrory, deceduta nel 2021 a causa del cancro a soli 52 anni, certamente la sua assenza sarà pesantissima ma avrà fatto da stimolo ai colleghi a completare l’opera a cui anch’essa aveva preso parte nonostante la malattia dilaniante che la tormentava.