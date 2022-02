Il franchise di videogiochi BioShock potrebbe ritornare su Netflix con un nuovo adattamento cinematografico.

Il gigante dello streaming ha collaborato con Take-Two Interactive, la società madre del gioco, per sviluppare un potenziale universo cinematografico. Vertigo Entertainment e Take-Two saranno i produttori.

Nessuno scrittore o regista è stato assunto in questo momento. L’accordo di partnership è in lavorazione da quasi un anno.

Rilasciato nel 2007 da 2K Games, una sussidiaria di Take-Two, il gioco sparatutto in prima persona parla di una città sottomarina in rovina chiamata Rapture, frammentata in una guerra civile e devastata da un siero che modifica geneticamente il dna delle persone. In questo mondo, Jack, un sopravvissuto a un misterioso incidente aereo nell’Oceano Atlantico è il protagonista del gioco.

Alcuni dati sulle vendite di gioco

Il gioco ha venduto milioni dalla sua uscita ed è stato seguito da due sequel: BioShock 2 e BioShock Infinite, che hanno ampliato il panorama distopico combinando azione, fantascienza e horror. Il titolo continua a trovarsi nelle liste dei migliori videogiochi mai creati.

Hollywood ha bussato quasi immediatamente, con un progetto cinematografico istituito presso la Universal e il regista di I Pirati dei Caraibi, Gore Verbinski, assegnato al timone.

Ma subito dopo sono emerse due questioni che avrebbero seguito il progetto per il prossimo decennio: budget e un rating R. Verbinski e il successivo regista Juan Carlos Fresnadillo che si sono scontrati con lo studio, finché alla fine i creatori del gioco hanno staccato la spina.

Gli adattamenti dei videogiochi sono andati molto bene per Netflix, forse nessuno meglio di The Witcher. Una serie fantasy guidata da Henry Cavill, diventato uno dei titoli più apprezzati sulla piattaforma di streaming e ha uno spinoff e un film anime in lavorazione.