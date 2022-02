Come noto, il gestore unico delle piattaforme social e messagging di Facebook è Meta che si prodiga al rilascio di un importante update per Messenger.

L’applicazione di messaggistica blu esterna al social tenta di ricalcare le orme del parallelo WhatsApp. Stando alle nuove notizie pare che Mark Zuckerberg abbia tutta l’intenzione di inserire nel novero delle funzioni i messaggi a scadenza oltre che una serie di novità per i messaggi vocali. Ecco cosa è stato detto.

Facebook Messenger quasi WhatsApp con l’ultimo aggiornamento

Nel corso di queste ore Meta ha annunciato diverse novità in arrivo per la sua piattaforma di messagistica con un aggiornamento importante che piacerà senz’altro agli utenti. Il post è stato pubblicato nel blog ufficiale dove non si definiscono tuttavia delle tempistiche di rilascio.

Del nuovo pacchetto in via di distribuzione sappiamo che implementerà la possibilità di escludere i messaggi dallo storico e dal server dopo 30 minuti. Un po come avviene grazie alle opzioni già presenti in Whatsapp.

Oltre quanto sopra ascritto si citano le nuove feature per la messa in pausa dei messaggi vocali. I nuovi controlli consentiranno di riascoltare, cancellare o riprendere l’audio, prima di inviarlo. Cambierà quindi anche l’interfaccia mentre si fa strada la Vanish Mode a livello globale.

Tornano proprio alla modalità Vanish citiamo il fatto che esssa si renda attiva sia per normali messaggi di testo che per contenuti animati come GIF, immagini, sticker ed animazioni. Il ritorno alla modalità normale o la chiusura della chat impliano la cancellazione coatta dei contenuti condivisi in gruppi e chat private.