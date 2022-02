Lexus sta progettando quattro nuove auto elettriche. Una di queste è un’auto sportiva, per la quale i giapponesi hanno ora pubblicato nuove immagini, animazioni e prime informazioni sulle caratteristiche di guida.

Lexus descrive il veicolo come un’auto sportiva completamente elettrica di nuova generazione. Farà parte di una serie di veicoli elettrici a batteria che il marchio porterà sul mercato da qui al 2030. Lexus vuole sfruttare appieno il potenziale dei motori elettrici e offrire ai clienti un nuovo livello di piacere di guida. “Il comfort di guida si unisce ad un comportamento di guida, accellerazione e frenata perfettamente in linea alle intenzioni del guidatore”.

Nuove auto elettriche in arrivo

La nuova vettura sportiva simboleggia il futuro del marchio facendo rivivere lo spirito della supersportiva LFA. Lo sprint da 0 a 100 km/h dovrebbe riuscire “nella fascia bassa dei due secondi”. Grazie alla batteria a stato solido, l’autonomia completamente elettrica è di oltre 700 chilometri.

Lexus non sta ancora rivelando di più sul modello. Resta da vedere esattamente quando arriverà sul mercato. Mentre il SUV RZ sarà lanciato quest’anno come la prima auto elettrica di ultima generazione. Oltre a questo modello e all’auto sportiva, sono previsti anche un grande SUV e una berlina sportiva a batteria.

Il fatto che l’auto sportiva elettrica avrà una batteria a stato solido suggerisce che non sarà lanciata prima della metà del decennio. Si dice che le batterie con elettrolita solido anziché liquido siano più sicure e più potenti nel complesso rispetto a quelle attualmente in uso, ma non sono ancora pronte per l’uso in serie. Toyota è considerata un pioniere delle batterie a stato solido tra le case automobilistiche, ma non ha ancora annunciato una tempistica specifica per la distribuzione.