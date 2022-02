Il ritorno della Champions League segna un importante appuntamento per tutti gli appassionati di calcio e sport. Con l’arrivo della massima competizione europea, gli utenti si affideranno anche allo streaming IPTV. Tanti passionali di calcio in Italia vedono proprio nello streaming illegale un’alternativa ai ticket di Sky, DAZN ed Amazon Prime Video.

IPTV, quanti rischi per la Serie A in streaming gratuito

Lo streaming illegale assicura a tutti i suoi utenti un vantaggio molto netto sul fronte dei prezzi: gli appassionati di calcio potranno infatti risparmiare sino al 90% rispetto ai costi annui di Sky, DAZN e Amazon Prime Video. Al tempo stesso, però, ci sono una rischi legati proprio all’IPTV da tenere sempre in considerazione.

I clienti che si affidano all’IPTV in primo luogo si espongono a multe che raggiungono la quota di 30mila euro. Al tempo stesso, per i casi in cui si verifica una recidiva dell’infrazione, è prevista anche la reclusione dai sei mesi a tre anni.

Le truffe rappresentano poi la seconda grande evenienza per la tecnologia IPTV. Gli appassionati spesso e volentieri sono intercettati su WhatsApp come su Telegram da alcuni malintenzionati che spacciano finti pacchetti per lo streaming illegale agli interessati, senza garantire alcun servizio in cambio.

La tecnologia dello streaming illegale talvolta è anche vincolata ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.