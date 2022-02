Se la promozione Iliad Box rappresenta una grande offerta per la telefonia fissa, sul fronte della telefonia mobile una buona occasione è garantita dal ritorno nei listini della Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile pagheranno 9,99 euro ogni mese con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

La ricaricabile Giga 120 è una garanzia per i clienti di Iliad anche grazie a tre servizi a costo zero.

Tutti gli abbonati del gestore francese, in primo luogo, potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso l’estero. Gli utenti potranno comunicare senza limiti con tutti i parenti e gli amici in ben sessanta Stati in giro per il mondo senza alcun genere di spesa aggiuntiva rispetto ai costi di partenza della ricaricabile.

Altro vantaggio per tutti i clienti di Iliad è rappresentato dalla segreteria telefonica. In tale occasione, la strategia di Iliad si differenza da quella di TIM, Vodafone e WindTre: l’ascolto dei messaggi in segreteria, in questo caso, non porta ad alcuna spesa extra sui prezzi della promozione di riferimento.

Altra e forse più importante occasione per la Giga 120 di Iliad è il servizio 5G a costo zero. La connessione internet con le reti internet di ultima generazione non necessita alcuna spesa aggiuntiva rispetto al costo della ricaricabile di riferimento.