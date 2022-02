Google ha lanciato oggi Chrome OS Flex, una prima anteprima di un nuovo programma volto a portare Chrome OS su quasi tutti i PC (e sui vecchi Mac basati su Intel). Basato su CloudReady (che Google ha acquisito nel 2020), Chrome OS Flex è pensato per aziende e utenti didattici che desiderano prolungare la vita delle loro macchine esistenti.

L’obiettivo è fornire l’intera esperienza di Chrome OS su quasi tutti i computer. Potrebbe non essere il caso in questo momento, data la varietà illimitata di configurazioni PC disponibili. Google ha fornito un elenco di macchine verificate, ma è probabile che anche altre funzionino e provarlo è difficile quanto provare una moderna distribuzione Linux, su cui Chrome OS è chiaramente basato.

Google sta aggiornando la compatibilità di Chrome OS

Il responsabile della gestione dei prodotti di Google per Chrome OS, Thomas Riedl, ha osservato che il processo di installazione per i consumatori può essere ancora un po’ difficile se devono accedere al loro BIOS e configurare la macchina per l’avvio da un’unità USB.

Chrome OS e Chrome OS Flex hanno la stessa base di codice e avranno lo stesso programma di rilascio. Entrambi i sistemi dovrebbero apparire e sembrare quasi identici all’utente. Google, d’altra parte, sottolinea che questa è ancora una versione molto anticipata e gli utenti non dovrebbero aspettarsi che tutto funzioni subito in modo impeccabile.

Poiché si basa sul lavoro di CloudReady, ha anche una componente aziendale. Tutte le funzionalità di amministrazione IT standard che si applicano a Chrome OS si applicano anche a Chrome OS Flex. Le aziende possono utilizzare le loro licenze Chrome OS anche sui dispositivi Chrome OS Flex.