I prezzi sono decisamente bassi nei punti vendita Euronics, data la presenza di offerte applicate sui migliori prodotti in commercio, in aggiunta a tantissimi elettrodomestici e televisori, non sempre scontati dai rivenditori di elettronica.

La campagna promozionale non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, in altre parole ricordiamo che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, con limitazioni in merito al socio effettivo di appartenenza. Per questo motivo si consiglia come al solito di valutare attentamente le disponibilità presso il negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics: questi nuovi sconti sono incredibili

Offerte per tutti nei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, con importanti riduzioni applicate direttamente sui prodotti di casa Samsung. Oltre ai nuovissimi modelli della Galaxy S22 Series, arrivano offerte su Galaxy S21 FE, il recentissimo modello di fascia medio-alta, in vendita a 599 euro, come anche il dispositivo della generazione appena precedente, il quale può essere acquistato a 379 euro (stiamo ovviamente parlando del Galaxy S20 FE).

Per il resto sono tutti terminali più economici, rappresentati da Galaxy A52, il cui prezzo si aggira attorno ai 279 euro, oppure Galaxy A12, in vendita nel periodo a 149 euro. Se volete approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino di Euronics, ricordatevi comunque di collegarvi quanto prima a questo sito, troverete nel dettaglio tutte le singole offerte pensate per voi.