Gli smartphone possono essere acquistati a prezzi decisamente più bassi del normale da Esselunga, data la presenza di una campagna promozionale di assoluto rispetto, la quale comunque promette un risparmio importante, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

Il volantino che troverete nel nostro articolo, ricordiamo essere complessivamente attivo solo ed esclusivamente nei vari punti vendita in Italia, non è possibile, almeno al momento, effettuare gli acquisti affidandosi direttamente al sito ufficiale di Esselunga. Al netto di tale piccola limitazione, tutti i prodotti sono comunque distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed in versione no brand.

Esselunga: tantissimi sconti speciali vi attendono gratis

Occasioni da non perdere sono state incluse direttamente nel volantino di casa esselunga, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di spendere poco, anche nel momento in cui volessero acquistare ad esempio un top di gamma della scorsa generazione. Il modello di punta dell’intera campagna, è sicuramente l’apple iPhone 12, il cui prezzo finale è finalmente stato ridotto a soli 799 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna (non espandibile).

Per accontentare un po’ tutti, all’interno del volantino trova posto anche uno sconto importante su un modello decisamente più economico, quale è il Redmi Note 8 2021, disponibile a soli 139 euro. Naturalmente la campagna non termina con le sole due promozioni descritte nell’articolo, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima il sito ufficiale, ricordando comunque che gli sconti saranno attivi dal 17 febbraio 2022.