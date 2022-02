Il presidente Biden ha affermato martedì che un’invasione russa dell’Ucraina “rimane chiaramente possibile”, ma ha espresso la speranza che si possa raggiungere una risoluzione diplomatica.

“Non si tratta solo di Russia e Ucraina: si tratta di difendere ciò in cui crediamo“, ha affermato Biden.

Biden ha affermato che gli Stati Uniti “non hanno avuto riscontro” nelle affermazioni russe: secondo le informazioni non è stato avviato nessun ritiro di truppe vicino all’Ucraina e gli analisti statunitensi credono ancora che ci siano 150.000 soldati che circondano il confine con l’Ucraina e la Bielorussia.

Mentre gli Stati Uniti hanno escluso l’invio di truppe in Ucraina per difendersi da un attacco russo, il presidente ha avvertito il presidente russo Vladimir Putin che gli Stati Uniti avrebbero preso provvedimenti se le forze russe si fossero spostate in uno qualsiasi dei paesi NATO che circondano l’Ucraina, dicendo che “un attacco alla NATO è un attacco a tutti noi“.

Il discorso di Biden alla Casa Bianca è arrivato dopo che funzionari ucraini hanno affermato martedì che alcuni dei loro siti finanziari e di sicurezza nazionale erano stati attaccati da hacker.

Non solo attacchi militari, ma anche informatici

Il ministero della Difesa ucraino ha twittato che il suo sito web è stato probabilmente colpito da un attacco DDOS, osservando che “è stato registrato un numero eccessivo di richieste al secondo”.

Il ministero ha detto che sta lavorando al ripristino del sito web.

Il Centro ucraino per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni ha confermato i rapporti sugli attacchi informatici, affermando: “Nelle ultime ore, Privatbank è stata oggetto di un massiccio attacco DDoS“. Gli utenti hanno segnalato di avere problemi con i pagamenti e con l’app. Alcuni hanno avuto problemi ad accedere, mentre altri non hanno potuto accedere al proprio saldo o alle transazioni recenti, secondo il centro.

Privatbank ha affermato che i fondi di chi ha depositato “non rischiano alcuna minaccia“: è solo l’app ad essere interessata e le transazioni finanziarie si svolgono normalmente“. L’internet banking di Oschadbank è in calo.

Lunedì l’FBI e il Dipartimento per la sicurezza interna hanno lanciato un appello per avvertire le forze dell’ordine, le forze armate e le parti interessate alle infrastrutture statunitensi di essere preparate a potenziali attacchi informatici russi che corrispondono a una possibile invasione dell’Ucraina.