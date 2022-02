Il volantino Comet riserva tantissime sorprese agli utenti che stavano aspettando il momento giusto per mettere mano al portafoglio, ed iniziare a risparmiare anche sull’acquisto di smartphone di ultima generazione, sempre più economici e dalla qualità elevata.

La campagna promozionale convince proprio sotto questo punto di vista, ed anche per la sua ampissima disponibilità sul territorio nazionale; ricordiamo infatti che gli acquisti, ai medesimi prezzi indicati nell’articolo, possono essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione sempre gratis, nel momento in cui comunque l’ordine dovesse avere un valore superiore ai 49 euro.

Se volete avere i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, dovete assolutamente iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Comet: scoperti i nuovi prezzi bassi del volantino

I prezzi sono sempre più bassi da Comet, grazie ad un volantino veramente invitante, gli utenti possono pensare di avere il meglio del meglio, spendendo pochissimo. Osservando ad esempio la fascia alta della telefonia mobile, notiamo prima di tutto la presenza di Apple iPhone 13, disponibile a 829 euro, passando anche per Galaxy S21 FE o Galaxy Z Flip3, i cui prezzi restano perfettamente in linea con i 599 euro per il nuovo modello, e 799 euro per il foldable.

Non mancano chiaramente riferimenti anche a tantissime altre fasce di prezzo ugualmente interessanti e dall’attrattiva elevata, quali possono essere Vivo V21, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro, Oppo Find X3 Lite, Redmi 9AT o similari. Per ogni altra offerta disponibile nel volantino Comet, ricordatevi comunque che potete sfogliare le pagine della campagna direttamente al seguente link speciale.