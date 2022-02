Sono trascorse quasi due settimane dall’inizio del nuovo anno ed è tempo di pagare il canone Rai 2022. Tuttavia, non tutti sono tenuti a pagarlo. Infatti ci sono categorie di contribuenti che hanno la possibilità di ottenere l’esenzione. Scopriamo insieme chi sono e come candidarsi.

Ogni famiglia che possiede un apparecchio radiotelevisivo è tenuta al pagamento di una somma pari a 90 euro all’anno. Tuttavia, non tutti adempiono a questo obbligo. Esistono infatti delle eccezioni che riguardano una certa categoria di persone. Ecco tutto ciò che devi sapere sulle esenzioni.

Il canone Rai ha un costo di 90 euro annui e per i titolari di contratto elettrico il pagamento avviene tramite addebito in bolletta energia in dieci rate mensili. Un’altra possibilità per pagare la somma sarebbe quella di pagarla entro il 31 gennaio con il modello F24 in un’unica soluzione oa rate frazionate nell’anno.

Ecco le categorie che possono accedere all’esenzione

Tuttavia, ci sono categorie di persone che hanno la possibilità di fare domanda di esenzione. Si tratta di anziani over 75 con un reddito fino a 8mila euro, militari con cittadinanza non italiana, chi non possiede un televisore, chi possiede un’utenza elettrica nella propria seconda casa. Altre eccezioni sono: chi è portatore di handicap, o un titolare di un utenza elettrica deceduto.

Per quanto riguarda la domanda di esenzione, deve essere compilata e inviata entro il 31 gennaio 2022. Ecco tutte le modalità: tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it oppure a mezzo raccomandata A.R. documento di identità allegato.

Se non si richiede l’esenzione dal canone televisivo entro il 31 gennaio 2022 e in alternativa non si invia la dichiarazione entro il 30 giugno 2022 si potrà godere del diritto di esenzione solo nel secondo semestre dell’anno. In caso di ritardo nell’invio della domanda e di addebito dell’indebito, può essere presentata richiesta di rimborso.