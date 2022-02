Gli aumenti sulle bollette per la luce e per il gas continuano a rappresentare un vero e proprio incubo per gli italiani. Anche nel mese di febbraio i costi per le componenti energetiche sono destinati ad aumentare.

Bollette per luce e gas, alcuni consigli per il risparmio

Gli analisi nelle ultime settimane hanno rivalutato le stime rispetto allo scorso anno. Rispetto al 2021, nello stesso periodo gli italiani si troveranno a pagare sino al 50% sui costi per l’energia elettrica e sino al 45% per i costi del gas. La valutazione in termini assoluti porta ad una spesa extra media da parte di ogni famiglia sino a 1000 euro sempre in confronto al 2021.

Il fondo dal valore di 5 miliardi di euro stanziato dal Governo è servito in questi mesi per ridurre in parte le componenti aggiuntive legate alle bollette della luce e per una riduzione dell’IVA sino al 5% per le bollette del gas. In aggiunta a questo fondo, presto saranno stanziate altre risorse sino ad ulteriore 5 miliardi di euro.

Per risparmiare quanto possibile per il pagamento delle bollette per luce e gas, in aggiunta ad una rimodulazione ottimizzata della spesa energetica (utilizzare elettrodomestici di nuova generazione, evitare sovraccarichi, controllare il funzionamento del contatore), gli italiani possono anche eliminare le spese di gestione delle bollette.

Tutte le principali compagnie attive nel mercato dell’energia in Italia, ad esempio, assicurano la possibilità di invio elettronico delle bollette e di conseguente pagamento digitale. Scegliendo queste opzioni, gli italiani possono risparmiare sino a 5 euro al mese per costi extra legati a spedizione della fattura, bonifici o vaglia postali.