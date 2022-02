Il volantino attivato nel periodo da Bennet riserva non poche sorprese ai vari utenti interessati all’acquisto di nuovi prodotti tecnologici, sempre a prezzi più bassi del normale, o comunque con i quali è possibile godere di prestazioni particolarmente elevate.

La campagna promozionale resta perfettamente in linea con le soluzioni precedenti, ovvero gli acquisti sono tranquillamente effettuabili in ogni negozio, senza differenze regionali o limitazioni territoriali di sorta. Gli acquisti effettuati prevedono anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale porta a godere della riparazione gratuita per ogni singolo difetto di fabbrica registrato.

Bennet: offerte dai prezzi sempre più economici

Gli utenti risparmiano moltissimo in tutti i punti vendita Bennet, arrivano infatti numerosi sconti speciali che prevedono la possibilità di acquistare, ad esempio, un Samsung Galaxy S20 FE pagandolo solamente 399 euro. Il prezzo appare sin da subito conveniente, se considerate comunque essere un dispositivo che presenta le medesime specifiche tecniche del buon vecchio Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon.

Per gli utenti che invece sono alla ricerca di un modello decisamente più economico, ecco arrivare il Galaxy A12, un prodotto da soli 169 euro, e comunque in grado di garantire prestazioni più che adeguate in confronto alla fascia di prezzo di appartenenza. Per i dettagli dell’ottimo volantino Bennet, ricordatevi delle pagine che potete trovare qui, sono elencati tantissimi sconti speciali ed i singoli prezzi attivati solo in questo periodo in negozio.