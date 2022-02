Amazon ha ufficialmente presentato le nuovissime Echo Buds. Le cuffie true-wireless sono piccole e leggere per favorire la portabilità ma non per questo rinunciano ad una qualità del suono di altissimo livello.

Le Echo Buds sono pensate per garantire un audio dinamico e possono sfruttare la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) progettata direttamente da Amazon. Inoltre, sono perfettamente integrate con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. In questo modo sarà possibile far partire canzoni e playlist, oltre che effettuare chiamate, semplicemente con un comando vocale.

I driver interni sono progettati per offrire alte prestazioni in ogni auricolare. Il suono di Echo Buds è sempre nitido e ben bilanciato grazie ad una gamma dinamica estesa. La riproduzione dei bassi e degli alti è corposa e fedele e le distorsioni sono ridotte al minimo per poterle utilizzare sia per ascoltare la musica che per le chiamate.

Grazie alla cancellazione attiva del rumore è possibile isolarsi dal mondo circostante e concentrarsi esclusivamente sulla musica. Pronunciando la frase “Alexa, attiva la modalità Ambiente” è possibile attivare la modalità ANC e filtrare tutti i rumori esterni.

Le cuffie sono disponibili per l’acquisto a partire dal 16 febbraio 2022 al seguente indirizzo. Il prezzo di lancio è fissato a 79,99 euro per un periodo limitato e sono inclusi anche 6 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Music Unlimited. Terminato il periodo promozionale legato al lancio, il prezzo diventerà di 119,99 euro. I colori disponibili sono Nero o Bianco ghiaccio, sia per le cuffie che per il case di ricarica.

Eric Saarnio, Vice Presidente di Amazon Devices International, ha commentato il debutto delle cuffie: “Grazie ai nuovi Echo Buds, per i clienti non sarà mai stato così semplice portare Alexa con sé per tutta la giornata, sia dentro che fuori casa. Con il controllo vocale, è possibile riprodurre musica e podcast, chiamare una persona cara per sapere come sta, aggiungere un elemento alla lista delle cose da fare e molto altro, semplicemente tramite la voce. Piccoli, leggeri e comodi, Echo Buds sono progettati per offrire un comfort eccezionale e un audio ottimale, indipendentemente da ciò che si sta ascoltando“.