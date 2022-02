Due nuove funzionalità di WhatsApp stanno arrivando e sono destinate a trasformare il modo in cui interagisci con i tuoi amici, familiari o colleghi.

Queste nuove funzionalità cambieranno l’aspetto dell’app e l’esperienza di messaggistica di gruppo. Come riportato in precedenza, WhatsApp ha lavorato a lungo su una funzionalità chiamata comunità. In un recente rapporto di WABetaInfo, è statp rivelato che WhatsApp ha in programma di rilasciare una nuova funzionalità che consentirà agli amministratori di creare una community più ampia.

Il rapporto ha condiviso come funzionerà quando verranno rilasciate le community: saranno come un luogo privato in cui gli amministratori del gruppo avranno un maggiore controllo. I leaks suggeriscono che l’amministratore sarà in grado di collegare diversi gruppi in una community per riunirli nella stessa finestra di chat. Questo sarà uno strumento utile soprattutto per gli amministratori di gruppo perchè avranno un pubblico più ampio con cui interagire.

Funzione Community e Cover

WhatsApp Community consentirà di raggiungere tutti in una volta inviando messaggi a tutti i membri di questi gruppi, che sono collegati tramite la funzione Community. Inoltre, rapporti precedenti hanno affermato che entrare a far parte del gruppo di una comunità non significa che i membri saranno in grado di inviare messaggi a tutti gli altri utenti degli altri gruppi che fanno parte della community. Infatti, quando un utente lascia un gruppo, non sarà più in grado di vedere i gruppi correlati nella comunità. Tuttavia, non ci sono notizie ufficiali in merito ai tempi di rollout su Android e iOS.

Oltre alla funzione Community, WhatsApp sta lavorando anche su un’altra funzione chiamata Cover Photo, che ti permetterà di impostare una foto copertina come Twitter e Facebook.