L’operatore Vodafone Italia ha avviato una nuova campagna che propone, ad alcuni clienti, il cambio SIM in maniera totalmente gratuita. Stiamo parlando delle SIM inferiori a 128K.

Il motivo è per permettere l’utilizzo delle reti 4G e 5G con i dispositivi di ultima generazione. L’iniziativa in questione sarà valida fino al prossimo 31 dicembre 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone cambia gratuitamente la SIM di alcuni clienti

Per chi non lo sapesse, le SIM con capacità minore di 128K sono le vecchie schede telefoniche distribuite soprattutto prima dell’arrivo del 4G, che possono essere ancora utilizzate nei vecchi telefonini per le reti 2G e 3G, ma sono incompatibili con le reti 4G e 5G. Con questa nuova campagna quindi, i clienti che non ne hanno usufruito in occasione dello switch off del 3G potranno ancora cambiare la scheda telefonica senza costi.

Nello specifico, la nuova iniziativa di sostituzione gratuita si rivolge a tutti i clienti ricaricabili e abbonamento Vodafone selezionati che utilizzano ancora una vecchia SIM inferiore ai 128K. Il proprio numero dovrà essere presente nella lista dei clienti selezionati per la sostituzione senza alcun costo della SIM presso i negozi Vodafone.

Effettuando la sostituzione si otterrà così una nuova SIM con capacità da almeno 128K, utile per poter sfruttare le reti 4G e 5G. Se invece il cliente non ne approfitta e mantiene la vecchia SIM Vodafone minore di 128K potrà continuare ad utilizzarla con i telefonini solo in 2G, mentre se si vuole accedere almeno alla rete 4G con gli smartphone di ultima generazione sarà necessario l’utilizzo di una SIM da almeno 128K.