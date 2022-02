Vodafone ha deciso di rendere sempre più allettanti i suoi listini per la telefonia mobile. Il provider inglese vuole essere ancora leader nel settore e sfidare Iliad in maniera diretta. I clienti che decidono di passare al gestore britannico potranno ora scegliere i vantaggi di una tariffa come la Special 70 Giga.

Vodafone, nel 2022 ritorna a listino la tariffa con 70 Giga

I clienti che decidono di sottoscrivere questa promozione potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per navigare in rete anche con le velocità strategiche del 4G.

La sottoscrizione di una tariffa molto vantaggiosa come la Special 70 Giga di Vodafone comporta una spesa mensile pari a 7,99 euro per il rinnovo. I clienti dovranno aggiungere solo ed esclusivamente una quota extra di 10 euro per l’attivazione della linea e per il conseguente rilascio della SIM.

Tutti i clienti che decidono di sottoscrivere la promozione Special 70 Giga nel corso delle prossime settimane avranno a loro disposizione anche un vantaggioso bonus. Vodafone prevede infatti per i nuovi clienti la garanzia di prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. In base a queste condizioni, quindi, il provider si impegna a non applicare alcun genere di rimodulazione unilaterale sui prezzi.

Gli abbonati che sono interessati a sottoscrivere questa ricaricabile di Vodafone dovranno effettuare l’attivazione presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Anche per questa tariffa sarà necessaria l’operazione di portabilità del numero e della rete da TIM, WindTre ed Iliad.