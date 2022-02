L’operatore virtuale Very Mobile sta attualmente permettendo anche ad ex clienti Wind e 3, di attivare l’offerta con ben 100 Giga a meno di 7 euro al mese. Questi clienti stanno ricevendo un SMS da parte dell’operatore.

Ecco un esempio di SMS: “Per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese se passi a Very entro il 18 febbraio 2022! In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/promo-v“. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Very Mobile: offerta con 100 Giga disponibile anche per ex clienti Wind e 3

Very 6,99, denominata nella versione winback Promo V, a 6,99 euro al mese prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Il messaggio promozionale viene appunto inviato ad ex clienti WindTre, Wind e 3 Italia e Very Mobile, che avevano precedentemente lasciato il consenso commerciale. Vi ricordiamo che l’offerta appena descritta è disponibile anche in versione operator attack per utenti che provengono da determinati operatori, come Iliad, Fastweb Mobile e alcuni operatori virtuali.

Nella pagina dedicata Very Mobile specifica che l’offerta Very 6,99 è attivabile solo sui numeri che hanno ricevuto l’SMS dedicato. Qualsiasi ex cliente di qualsiasi brand della società Wind Tre Spa potrà richiedere la revoca del consenso. L’offerta Very 6,99 in versione operator attack è attivabile fino a nuova comunicazione. Invece in versione SMS winback, l’attivazione di quest’offerta dipende dalla data di scadenza comunicata nell’SMS informativo. In questo caso, la scadenza è fissata al 18 febbraio 2022, salvo ulteriori nuove comunicazioni.