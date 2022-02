Gli smartphone sono fortemente scontati da Unieuro, grazie all’ultima campagna promozionale, infatti, gli utenti hanno difatti la possibilità di mettere mano al portafoglio spendendo veramente pochissimo per l’acquisto dei migliori dispositivi attualmente in commercio.

Prezzi al minimo storico da Unieuro con la nuovissima campagna promozionale, arrivano infatti tantissimi sconti speciali con prezzi in caduta libera, dal risparmio assicurato, e possibilità di accesso sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. E’ bene sapere, inoltre, che tutte le spedizioni verso il domicilio sono da ritenersi completamente gratuite, nel momento in cui l’ordine dovesse essere superiore ai 49 euro.

Unieuro: le nuove offerte sono assolutamente incredibili

Occasioni interessanti sono state attivate da Unieuro in tutti i punti vendita, gli utenti che effettueranno un acquisto entro il 28 febbraio, avranno diritto a ricevere un buono del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa. Questi verrà erogato immediatamente con lo scontrino finale, ma potrà essere utilizzato nella medesima catena, dal 1 marzo al 16 aprile 2022 (senza limitazioni di prezzo o di categorie merceologiche).

Le offerte sono comunque molto allettanti, infatti notiamo la presenza di Galaxy S21 FE a 549 euro, Galaxy S21+ a 799 euro, realme 9 Pro a 349 euro, Realme C25Y a 149 euro, Motorola Edge 30Lite a 279 euro, Galaxy A52s a 329 euro, Vivo Y21s a 179 euro, Realme 8 a 18 euro, Galaxy S21 a 679 euro, Xiaomi 11 Lite a 349 euro, Oppo Reno6 Pro a 679 euro e simili. Tutti prodotti dall’elevato potenziale, ma dal prezzo ridotto, almeno rispetto al listino originario; ogni altro sconto può essere visionato qui.