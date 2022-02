Truffe e Carte di credito: Unicredit e il messaggio phishing che svuota i conti

Non si parla ormai d’altro in giro: le persone che utilizzano una carta di credito o un qualsiasi conto corrente hanno paura delle truffe. Questi ne hanno ben donde, dal momento che purtroppo gli inganni sono più frequenti del solito. Unicredit avrebbe visto infatti il suo nome figurare all’interno di un messaggio molto strano, il quale apparentemente sembrerebbe voler mettere in guardia gli utenti.

L’obiettivo invece è solo far credere loro di avere un problema che in realtà non esiste, più in particolare un blocco del conto o delle sue funzioni. In realtà tutto ciò non sta accadendo, ma i truffatori vorrebbero utilizzare il nome di Unicredit solo per ottenere le credenziali di accesso degli utenti.

Unicredit: questo è il messaggio che sta portando scompiglio da ormai diversi giorni

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT