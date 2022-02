Il volantino che Trony ha effettivamente deciso di mettere a disposizione dei vari utenti italiani, riesce ancora una volta a strappare un sorriso con qualità sopraffine, e possibilità di risparmio decisamente elevate. I prezzi sono bassi ed economici, anche sui migliori smartphone in circolazione.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Trony, possono essere completati solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, con l’aggiunta della possibilità di approfittare della garanzia di 2 anni, valida dalla data dell’ordine, e della variante no brand, nel momento in cui parliamo comunque di telefonia mobile. Coloro che invece vorranno rateizzare il pagamento, potranno farlo solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, potrete ricevere tutti i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, risparmiando al massimo.

Trony: che offerte incredibili e che prezzi bassi

trony prosegue con le sue pazze campagne promozionali, promettendo uno sconto del 50% sul meno caro, fino al 9 marzo 2022. La validità, come anticipato poco sopra, è da considerarsi in ogni singolo punto vendita in Italia, con possibilità di approfittare di ogni categoria merceologica.

I prezzi sono bassi e non vengono poste limitazioni particolari, se non la necessità che i due prodotti selezionati differiscano di almeno 5 euro. Al netto di tutto questo, nel momento in cui vi recherete in cassa, gli addetti provvederanno a scontare immediatamente del 50% il meno caro della coppia; prestate attenzione, la riduzione non potrà essere applicata a prescindere, o comunque non sarà possibile scegliere il prodotto su cui applicarla. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito.