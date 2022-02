Elon Musk sta rilasciando svariate dichiarazioni sul futuro di Starship, la navicella spaziale pensata e realizzata da SpaceX per andare su Marte.

SpaceX – che spera un giorno porterà tutti sulla Luna e poi su Marte – deve ancora completare il test orbitale che potrebbe decidere il futuro di Starship e delle prossime missioni. Musk ha fornito pochi indizi su cosa potrebbe comportare il prossimo aggiornamento. Tuttavia, è probabile che presto sapremo tutte le date previste per il lancio nello spazio della navicella.

SpaceX pronta a conquistare Marte con Starship: le dichiarazioni di Musk

Le presentazioni si terranno sempre presso il compound Starbase di SpaceX a Boca Chica, in Texas, dove è in corso anche lo sviluppo di Starship. Ci sono già stati numerosi test di successo. Un test orbitale rappresenterebbe un importante passo avanti per Starship – che Musk ha più volte definito come la perfetta rappresentazione delle sue speranze per il futuro dei viaggi nello spazio.

Musk più volte ha chiarito che gli ostacoli principali al momento per le sue aziende sono lo sviluppo di Raptor 2 e la guida completamente autonoma per le auto Tesla. Raptor 2 sarà un elemento chiave anche per il funzionamento di Starship. Alla domanda sul costo dei lanci della navicella, Musk afferma che alla fine crede che il costo potrebbe arrivare fino a 10 milioni di dollari per lancio. “Questo design, sono fiducioso, è in grado di fare qualsiasi cosa”, afferma Musk. “È solo una questione di quanto tempo ci vorrà per perfezionarlo.” La chiave, ribadisce, è la completa riutilizzabilità di Starship e del booster Super Heavy.