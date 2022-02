In casa Samsung qualcosa sembra essere cambiata. Dallo scorso anno una delle serie di punta del colosso sudcoreano non riceve alcun aggiornamento. Non poche volte ciò ha indotto gli esperti del settore ad annunciarne la fine. La notizia sembrava essere stata smentita dal colosso che, in merito ai suoi Galaxy Note, affermava di aver optato esclusivamente per una pausa momentanea. Adesso la stessa azienda si espone dichiarando di avere intenzione di concentrarsi esclusivamente sui modelli attualmente più in voga.

Samsung conferma la fine dei Galaxy Note!

Nessun Samsung Galaxy Note potrebbe essere realizzato in futuro. Come più volte anticipato, il colosso sudcoreano sembra aver abbandonato quella che, precedentemente all’arrivo dei pieghevoli, era una delle serie di smartphone più apprezzate dagli utenti per via della presenza della S Pen.

L’integrazione dell’accessorio ai dispositivi della serie Galaxy S e, in seguito, ai pieghevoli Galaxy Z, ha indotto utenti e la stessa azienda a distogliere l’attenzione dai Galaxy Note. Questi ultimi, infatti, sono stati accantonati lo scorso anno per dar spazio ai Galaxy S21 e ai pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Samsung afferma adesso di voler dedicarsi esclusivamente a quelli che sono i dispositivi più apprezzati dal pubblico e dichiara:

“Nel breve termine, ci concentreremo su una strategia a due binari: la serie S ammiraglia nella prima metà dell’anno e l’innovativa formazione pieghevole nella seconda metà. Manterremo questa strategia fino a quando non ci sarà un’altra svolta importante e stiamo lavorando sodo per realizzarla.”

Che si tratti di un addio definitivo o soltanto momentaneo non è cosa chiara ma è certo che, almeno per un po’, nessun nuovo Galaxy Note sarà realizzato.